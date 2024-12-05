10 самых крупных побед в истории хоккея с шайбой

Еще один разгромный результат с чемпионата мира 1987 года и опять в дивизионе D. На этот раз сборная Австралии оказалась сильнее своих соседей — Новой Зеландии, обыграв их со счетом 58:0. Австралийский нападающий Скот Дэвидсон стал самым результативным игроком турнира, на его счету 21 заброшенная шайба и 21 результативная передача в шести встречах.