10 самых крупных побед в истории хоккея с шайбой

10. Австралия — Гонконг (42:0)
Матч между сборными Австралии и Гонконга прошел в рамках чемпионата мира. В 1987 году команды выступали в дивизионе D. Соревнования прошли с 13 по 20 марта в австралийском городе Перт. Встреча группового этапа завершилась разгромом Гонконга со счетом 42:0.
9. Япония — Кувейт (44:1)
На Азиатских играх в 1999 году сборная Японии обыграла Кувейт со счетом 44:1. Этот счет стал самым крупным в истории японской команды. Япония заняла второе место на турнире, уступив Казахстану. Очная встреча между сборными завершилась со счетом 1:1. Сборная Казахстана заняла первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных шайб.
8. Южная Корея — Гонконг (44:0)
И вновь дивизион D чемпионата мира 1987 года. Еще одно разгромное поражение Гонконга только теперь от шлю Южной Кореи. Шайба оказывалась в воротах каждые полторы минуты матча. Сборная Южной Кореи, как и сборная Австралии вышли в дивизион С, где заняли последние места в своих группах и покинули турнир.
7. Канада — Дания (47:0)
В матче группового этапа 16-го чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная Канады обыграла Данию со счетом 47:0. Этот счет стал самым разгромным за всю историю турнира в сильнейшем дивизионе, где разыгрываются награды. Канадцы впервые проиграли матч на чемпионате мира и завоевали серебро, уступив золото европейской сборной (Чехословакии).
6. Мексика — Армения (48:0)
Матч третьего дивизиона чемпионата мира между сборными Мексики и Армении, который проходил в 2005 году, завершился самой крупной победой в истории мексиканской национальной команды со счетом 48:0. Мексиканцы выиграли турнир и вместе со сборной ЮАР квалифицировались во второй дивизион. А сборная Армении пропустила 142 шайбы за четыре встречи.
5. Казахстан — Таиланд (52:1)
В 2007 году на Азиатских играх сборная Казахстана на групповом этапе победила Таиланд со счетом 52:1. Также Казахстан обыграл сборную ОАЭ со счетом 38:0. В итоге сборная Казахстана заняла второе место на турнире, уступив Японии.
4. Австралия — Новая Зеландия (58:0)
Еще один разгромный результат с чемпионата мира 1987 года и опять в дивизионе D. На этот раз сборная Австралии оказалась сильнее своих соседей — Новой Зеландии, обыграв их со счетом 58:0. Австралийский нападающий Скот Дэвидсон стал самым результативным игроком турнира, на его счету 21 заброшенная шайба и 21 результативная передача в шести встречах.
3. «Серебряные Львы-95» — ОАЭ (U17) (60:0)
В 2013 году на Кубке президента Туркменистана команда из Санкт-Петербурга «Серебряные Львы-95» победила юношескую сборную ОАЭ (U17) со счетом 60:0.
2. Словакия — Болгария (82:0)
В нашу подборку также попадает матч женских национальных команд. В 2008 году сборная Болгарии впервые принимала участие в отборе на Олимпийские игры 2010 года в Ванкувере. Представительницы Болгарии проиграли все матчи отборочного турнира. Самое крупное поражение им нанесли игроки сборной Словакии. В первом периоде Словакия забросила 31 шайбу, во втором — 24, а в третьем — 27. Это самый крупный счет в истории женского хоккея.
1. Южная Корея (U18) — Тайланд (U18) (92:0)
На юношеском чемпионате Азии в 1998 году был установлен самый крупный счет в хоккейных матчах. Молодежная сборная Южной Кореи (до 18 лет) обыграла сверстников из Таиланда со счетом 92:0. Шайба оказывалась в воротах каждые 39 секунд. Южнокорейский нападающий Донгван Сонг отличился 31 раз и еще добавил в свой актив пять результативных передач.