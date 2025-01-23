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Яромир Ягр продаст 80% акций клуба «Кладно», за который играет

Пресс-конференция по поводу продажи акций «Кладно» состоится 30 января.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Об этом сообщает Kladenský deník.

Напомним, Ягр приобрел контрольный пакет акций чешского хоккейного клуба «Кладно» в 2011 году. Обладателем 80% акций станет бизнесмен Томаш Драстил, остальные 20 процентов останутся за легендарным хоккеистом. Пресс-конференция, во время которой будут подписаны все необходимые документы, пройдет 30 января и будет транслироваться на YouTube-канале клуба.

Драстил собирается приобрести часть акций с целью развития молодежной структуры клуба и налаживания связей с городской администрацией Кладно (Чехия).

52-летний Ягр и сам является частью команды «Кладно», в текущем сезоне нападающий уже набрал 11 очков в 26 матчах сезона — забросил четыре шайбы и отдал семь голевых передач. По словам агента спортсмена, Яромир хорошо себя чувствует и находится в достойной физической форме, что позволяет ему до сих пор быть результативным на льду, однако этот 37-й профессиональный сезон все же станет последним в карьере Ягра.

За карьеру чех успел пограть как в КХЛ (за омский «Авангард»), так и в нескольких клубах НХЛ.