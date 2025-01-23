Яромир Ягр продаст 80% акций клуба «Кладно», за который играет

52-летний Ягр и сам является частью команды «Кладно», в текущем сезоне нападающий уже набрал 11 очков в 26 матчах сезона — забросил четыре шайбы и отдал семь голевых передач. По словам агента спортсмена, Яромир хорошо себя чувствует и находится в достойной физической форме, что позволяет ему до сих пор быть результативным на льду, однако этот 37-й профессиональный сезон все же станет последним в карьере Ягра.