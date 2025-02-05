Фетисов рассказал, как отбил жену у футболиста «Спартака»

«Мужская история. Увидел, влюбился. Обычно крыша падает в этом случае. Я все же получил отклик. Я верю в судьбу, этот человек пришел в мою жизнь неслучайно. Всем советую отдать контрольный пакет жене, чтобы она отвечала за дальнейшее благополучие. Теща была властной, большой начальницей, коммунисткой. “Лада замужем, зачем вам это надо?”, — спросила. Я даже не старался ее в чем-то убедить. Попили чай и все остались при своем. Но с тех пор у меня с тещей никаких разногласий. Он (Хидиятуллин) пытался поговорить, но о чем разговаривать? Кто-то в этой ситуации побеждает, кто-то проигрывает. Он по-мужски себя повел и ведет до сих пор. Никаких сплетен от него не было. Сейчас у нас нормальные отношения, встречаемся на разных мероприятиях. Кроме уважения у меня к нему никаких чувств», — рассказал Фетисов РИА Новости.