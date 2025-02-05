Фетисов рассказал, как отбил жену у футболиста «Спартака»

Фетисов познакомился с Ладленой Сергиевской в 1982 году. Актриса и модель была замужем за футболистом сборной СССР Вагизом Хидиятуллиным. Поженились Вячеслав и Лада спустя 7 лет. В 1991 году у пары родилась дочь Анастасия.
«Мужская история. Увидел, влюбился. Обычно крыша падает в этом случае. Я все же получил отклик. Я верю в судьбу, этот человек пришел в мою жизнь неслучайно. Всем советую отдать контрольный пакет жене, чтобы она отвечала за дальнейшее благополучие. Теща была властной, большой начальницей, коммунисткой. “Лада замужем, зачем вам это надо?”, — спросила. Я даже не старался ее в чем-то убедить. Попили чай и все остались при своем. Но с тех пор у меня с тещей никаких разногласий. Он (Хидиятуллин) пытался поговорить, но о чем разговаривать? Кто-то в этой ситуации побеждает, кто-то проигрывает. Он по-мужски себя повел и ведет до сих пор. Никаких сплетен от него не было. Сейчас у нас нормальные отношения, встречаемся на разных мероприятиях. Кроме уважения у меня к нему никаких чувств», — рассказал Фетисов РИА Новости.
Вячеслав Фетисов на протяжении 15 лет играл за ЦСКА (1974−1989), завоевав с красно-синими множество титулов чемпиона СССР. Номер 2, под которым играл защитник, выведен из обращения в ЦСКА. В 1980-е годы Фетисов играл в легендарной пятерке Ларионова в ЦСКА и сборной СССР вместе с Игорем Ларионовым, Сергеем Макаровым, Владимиром Крутовым и Алексеем Касатоновым.
В 1989 году Вячеслав Фетисов уехал в США. До 1994 года играл за «Нью-Джерси Дэвилз», а с 1994 по 1998 год — за «Детройт Ред Уингз». В чемпионатах НХЛ он провел 546 матчей, забил 36 шайб и сделал 192 голевые передачи. С «Детройтом» он дважды выиграл Кубок Стэнли как игрок, а в 2000 году уже после завершения карьеры хоккеиста выиграл еще раз — в качестве помощника главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз».
В составе сборной СССР Фетисов стал двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира. Он был включен в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.