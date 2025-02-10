Хоккеисты сборной Туркмении напали на игроков Гонконга: видео

9 февраля гонконгские хоккеисты одержали победу над соперниками из Туркмении со счетом 5:1, что позволило им занять первое место в группе С. После поединка команды обменялись традиционными рукопожатиями, после чего хоккеисты Эркин Какабаев, Арслан Гелдимирадов и Бегенч Довлетмирадов напали на соперников. Драку пришлось разнимать арбитрам.