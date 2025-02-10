Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоккеисты сборной Туркмении напали на игроков Гонконга: видео

Инцидент произошел после поражения туркменской команды в матче Азиатских игр.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

9 февраля гонконгские хоккеисты одержали победу над соперниками из Туркмении со счетом 5:1, что позволило им занять первое место в группе С. После поединка команды обменялись традиционными рукопожатиями, после чего хоккеисты Эркин Какабаев, Арслан Гелдимирадов и Бегенч Довлетмирадов напали на соперников. Драку пришлось разнимать арбитрам.

Федерация хоккея Гонконга обратилась к Международной федерации хоккея с просьбой принять меры дисциплинарного характера в отношении хоккеистов сборной Туркменистана.

Зачинщикам конфликта был выписан штраф «5+20». Хоккеисты гонконгской сборной в результате этого нападения не получили серьезных повреждений, однако два игрока, чьи личности не раскрываются, прошли обследование в больнице.

IX Зимние Азиатские игры стартовали 7 февраля и проходят в китайском Харбине. Участники будут соревноваться в десяти дисциплинах шести видов спорта, разыгрывая 51 комплект медалей.

В мероприятии участвуют свыше 1000 атлетов из 32 стран Азии, борющихся за 64 комплекта наград. Зимние Азиатские игры представляют собой международное спортивное событие, организуемое Олимпийским советом Азии. Их дебют состоялся в 1986 году в японском городе Саппоро.