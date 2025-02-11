Звезда НХЛ: лучшее противостояние в хоккее — это США с Канадой

США и Канада сыграют между собой в ночь с 15 на 16 февраля в Монреале в рамках группового этапа Турнира четырех наций.
«Соперничество США и Канады — это лучшее, что есть в хоккее, лучшее в спорте. Это то, на чем мы росли», — сказал Макэвой.
На турнире, организованном НХЛ как альтернатива Матчу всех звезд, сыграют также команды Швеции и Финляндии. Сборная России не получила приглашение на турнир.
Противостояние США и Канады насчитывает 74 официальных матча, проведенных на трех крупнейших международных хоккейных турнирах: Олимпийских играх, чемпионатах мира и Кубках мира. Канадцы выиграли 57 матчей, в то время как американцы побеждали всего 14 раз. Последний раз эти команды встречались в феврале 2022 года на групповом этапе Олимпийских игр в Пекине — тогда победу со счетом 4:2 одержала сборная США.
Турнир четырех наций стартует в ночь с 12 на 13 февраля в Монреале матчем между Канадой и Швецией. На групповом этапе будет сыграно шесть встреч, после чего две лучшие сборные сыграют в финальном матче. Финал пройдет в Бостоне в ночь с 20 на 21 февраля.