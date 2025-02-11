Звезда НХЛ: лучшее противостояние в хоккее — это США с Канадой

Противостояние США и Канады насчитывает 74 официальных матча, проведенных на трех крупнейших международных хоккейных турнирах: Олимпийских играх, чемпионатах мира и Кубках мира. Канадцы выиграли 57 матчей, в то время как американцы побеждали всего 14 раз. Последний раз эти команды встречались в феврале 2022 года на групповом этапе Олимпийских игр в Пекине — тогда победу со счетом 4:2 одержала сборная США.