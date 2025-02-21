Фетисов предложил провести матч Россия — США на Северном полюсе

Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг допустил возможность проведения игры против команды США.
«Должно быть не тяп-ляп. Это должна быть продуманная история! Необходимо время на подготовку. Почему бы не сыграть на Северном полюсе, на нашем ледоколе? Сегодня Арктика — это площадка единения всех нормальных сил в этом мире. Может получиться хороший формат. Надо поработать над этим моментом», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».
«Нам не нужны посредники для организации. Прямые контакты у всех есть. Связи, друзья, вместе играли. Одну игру в Нью-Йорке, одну в Москве. И никакие посредники для организации не нужны», — добавил Фетисов.
4 февраля ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборной России от международных турниров. Сборная России не включена в список участников чемпионата мира-2026, но Федерация хоккея России может обжаловать это решение после ЧМ-2025.
Вячеслав Фетисов на протяжении 15 лет играл за ЦСКА (1974−1989), завоевав с красно-синими множество титулов чемпиона СССР. Номер 2, под которым играл защитник, выведен из обращения в ЦСКА. В 1980-е годы Фетисов играл в легендарной пятерке Ларионова в ЦСКА и сборной СССР вместе с Игорем Ларионовым, Сергеем Макаровым, Владимиром Крутовым и Алексеем Касатоновым.
В 1989 году Вячеслав Фетисов уехал в США. До 1994 года играл за «Нью-Джерси Дэвилз», а с 1994 по 1998 год — за «Детройт Ред Уингз». В чемпионатах НХЛ он провел 546 матчей, забил 36 шайб и сделал 192 голевые передачи. С «Детройтом» он дважды выиграл Кубок Стэнли как игрок, а в 2000 году уже после завершения карьеры хоккеиста выиграл еще раз — в качестве помощника главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз». В составе сборной СССР Фетисов стал двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира. Он был включен в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.