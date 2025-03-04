Фетисов предложил провести матч между сборными РФ и США

Вячеслав Фетисов подчеркнул, что российские и американские хоккеисты выступают вместе, а общие отношения между странами деградировали. Для восстановления нужен хоккейный товарищеский матч.
«Конечно, есть смысл подготовить эту игру. Мне кажется, это самый быстрый способ — собрать ветеранов, которые известны по обе стороны океана, и сыграть матч. Ранее была запущена машина по деградации всего, что связано с нашей страной, с нашими двусторонними отношениями. Пришло время это менять», — приводит слова Фетисова ТАСС.
«Здесь нужно все использовать, что связано с отношениями. Мы играли с ребятами-американцами в одних командах, бились за победу в каждой игре, бились против таких же ребят, которые играли в других командах. Национальная хоккейная лига сегодня олицетворяет собой формат международных команд», — добавил двукратный олимпийский чемпион.
Вячеслав Фетисов на протяжении 15 лет играл за ЦСКА (1974−1989), завоевав с красно-синими множество титулов чемпиона СССР. Номер 2, под которым играл защитник, выведен из обращения в ЦСКА. В 1980-е годы Фетисов играл в легендарной пятерке Ларионова в ЦСКА и сборной СССР вместе с Игорем Ларионовым, Сергеем Макаровым, Владимиром Крутовым и Алексеем Касатоновым.
В 1989 году Вячеслав Фетисов уехал в США. До 1994 года играл за «Нью-Джерси Дэвилз», а с 1994 по 1998 год — за «Детройт Ред Уингз». В чемпионатах НХЛ он провел 546 матчей, забил 36 шайб и сделал 192 голевые передачи. С «Детройтом» он дважды выиграл Кубок Стэнли как игрок, а в 2000 году уже после завершения карьеры хоккеиста выиграл еще раз — в качестве помощника главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз». В составе сборной СССР Фетисов стал двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира. Он был включен в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.