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15-летние хоккеисты устроили массовую драку во время рукопожатий

Хоккеисты кировского «Союза» и саранской «Мордовии» устроили массовую драку во время рукопожатий после матча первенства Приволжского федерального округа (ПФО) среди игроков 2010 года рождения.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча прошла в Кирове 9 марта и завершилась победой «Союза» со счетом 7:3. После финальной сирены, во время традиционных послематчевых рукопожатий, один из игроков «Мордовии» неожиданно ударил соперника по лицу. Партнеры по команде решили заступиться за пострадавшего игрока, из-за чего стычка быстро переросла в массовую драку.

Судьям потребовалась около минуты, чтобы утихомирить молодых хоккеистов и развести их по отдельным раздевалкам. Два хоккеиста «Мордовии» и один игрок «Союза» получили дисциплинарные штрафы «5+20». На ближайшем заседании хоккейной федерации России будет определены дополнительные санкции, которые будут применены к зачинщикам драки.