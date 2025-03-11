15-летние хоккеисты устроили массовую драку во время рукопожатий

Встреча прошла в Кирове 9 марта и завершилась победой «Союза» со счетом 7:3. После финальной сирены, во время традиционных послематчевых рукопожатий, один из игроков «Мордовии» неожиданно ударил соперника по лицу. Партнеры по команде решили заступиться за пострадавшего игрока, из-за чего стычка быстро переросла в массовую драку.
Судьям потребовалась около минуты, чтобы утихомирить молодых хоккеистов и развести их по отдельным раздевалкам. Два хоккеиста «Мордовии» и один игрок «Союза» получили дисциплинарные штрафы «5+20». На ближайшем заседании хоккейной федерации России будет определены дополнительные санкции, которые будут применены к зачинщикам драки.