Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
3
:
Сибирь
2
П1
X
П2

День в истории: 25 февраля 2018 года сборная России по хоккею завоевала золото Олимпиады

25 февраля 2018 года мужской турнир по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане завершился исторической победой российской команды, официально выступавшей под названием Олимпийские атлеты из России.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Впервые за 26 лет российский хоккей вернул себе олимпийское золото, обыграв в финале сборную Германии со счетом 4:3 в овертайме. Турнир проходил без игроков НХЛ, составы были непривычными, но напряжение и цена каждой ошибки оставались максимальными.

В финале россияне вели после голов Вячеслава Войнова и Никиты Гусева, однако немцы отвечали на каждый бросок и за три с половиной минуты до конца основного времени вышли вперед. Спасти команду сумел все тот же Гусев, забивший в меньшинстве за 55 секунд до сирены и переведший матч в овертайм.

Решающим стал момент на 10-й минуте дополнительного времени, когда Кирилл Капризов реализовал большинство и принес команде «золотой» гол. На лед выплеснулись слезы и радость: гимн России хоккеисты исполнили сами, без официального звучания, а трибуны подхватили этот импровизированный хор. Для Павла Дацюка эта победа означала вхождение в Тройной золотой клуб — обладателей золота Олимпиады, чемпионата мира и Кубка Стэнли.

Формально МОК записал титул за командой Олимпийских атлетов из России, но ИИХФ признала победу именно за сборной России, начислив ей максимальные 1200 рейтинговых очков. Для большинства зрителей и участников это золото стало символом возвращения российского хоккея на олимпийский трон.

Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше