День в истории: 25 февраля 2018 года сборная России по хоккею завоевала золото Олимпиады

В финале россияне вели после голов Вячеслава Войнова и Никиты Гусева, однако немцы отвечали на каждый бросок и за три с половиной минуты до конца основного времени вышли вперед. Спасти команду сумел все тот же Гусев, забивший в меньшинстве за 55 секунд до сирены и переведший матч в овертайм.