День в истории: 25 февраля 2018 года сборная России по хоккею завоевала золото Олимпиады

Впервые за 26 лет российский хоккей вернул себе олимпийское золото, обыграв в финале сборную Германии со счетом 4:3 в овертайме. Турнир проходил без игроков НХЛ, составы были непривычными, но напряжение и цена каждой ошибки оставались максимальными.
В финале россияне вели после голов Вячеслава Войнова и Никиты Гусева, однако немцы отвечали на каждый бросок и за три с половиной минуты до конца основного времени вышли вперед. Спасти команду сумел все тот же Гусев, забивший в меньшинстве за 55 секунд до сирены и переведший матч в овертайм.
Решающим стал момент на 10-й минуте дополнительного времени, когда Кирилл Капризов реализовал большинство и принес команде «золотой» гол. На лед выплеснулись слезы и радость: гимн России хоккеисты исполнили сами, без официального звучания, а трибуны подхватили этот импровизированный хор. Для Павла Дацюка эта победа означала вхождение в Тройной золотой клуб — обладателей золота Олимпиады, чемпионата мира и Кубка Стэнли.
Формально МОК записал титул за командой Олимпийских атлетов из России, но ИИХФ признала победу именно за сборной России, начислив ей максимальные 1200 рейтинговых очков. Для большинства зрителей и участников это золото стало символом возвращения российского хоккея на олимпийский трон.