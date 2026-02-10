Ротенберг показал упражнение «Бей канадца» под музыку из «Рокки»

Стоит отметить, что упражнение с аналогичным названием использовалось в тренировочном процессе легендарного Анатолия Тарасова, который с 1958 по 1972 год руководил сборной СССР по хоккею, выиграв с ней три Олимпиады (1964, 1968, 1972) и девять чемпионатов мира (1963−1971).