Ротенберг показал упражнение «Бей канадца» под музыку из «Рокки»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в своем телеграм-канале выложил новое видео с тренировки.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) показал, как под музыку из фильма «Рокки» выполняет упражнение «Бей канадца».

На видео Ротенберг отталкивается правой ногой от пола, запрыгивает на степ-платформу рядом со стеной и проводит имитацию силового приема, после чего возвращается в исходное положение и повторяет упражнение.

Стоит отметить, что упражнение с аналогичным названием использовалось в тренировочном процессе легендарного Анатолия Тарасова, который с 1958 по 1972 год руководил сборной СССР по хоккею, выиграв с ней три Олимпиады (1964, 1968, 1972) и девять чемпионатов мира (1963−1971).

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).

Последний раз сборная России играла с Канадой в декабре 2021 года на Кубке Первого канала в Москве и одержала победу со счетом 4:3.