День в истории спорта: 3 марта 1875 года прошел первый в истории официальный хоккейный матч

Инициатором встречи стал Джеймс Крайтон, которого многие историки называют отцом‑основателем игры: он не только организовал матч, но и предложил первые систематизированные правила. На лед вышли две команды по девять человек, а сама игра прошла в формате, далеком от сегодняшнего, но уже включавшем ключевые элементы привычного нам хоккея.
Главным новшеством стало использование вместо мяча плоской деревянной шайбы — круглой дощечки, которая почти не отскакивала от льда и делала игру безопаснее для зрителей, стоявших вплотную к бортикам. По воспоминаниям современников, именно обещание отказаться от мяча убедило болельщиков подойти ближе к площадке и наблюдать за матчем не издалека. Ворота на льду установили впервые, а экипировку частично позаимствовали из бейсбола, что подчеркивает экспериментальный характер той встречи.
Итоговый счет исторической игры — 2:1 в пользу команды Крайтона, но гораздо важнее оказался сам факт фиксации матча в газете Montreal Gazette и последующее развитие новой игры. Уже через несколько лет на основе первых правил были созданы более детальные регламенты, в 1879 году появилась резиновая шайба, а в 1880‑е оформились первые хоккейные организации и турниры, что превратило локальную монреальскую забаву в один из символов канадского спорта и глобальную игру номер один на льду.