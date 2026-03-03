Москва
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл
2
:
Детройт
3
Все коэффициенты
П1
55.00
X
5.20
П2
1.17
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.20
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.50
П2
1.83
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.43
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.33
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.10
П2
2.61
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.56
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
7
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Северсталь
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

День в истории спорта: 3 марта 1875 года прошел первый в истории официальный хоккейный матч

3 марта 1875 года на катке Victoria Skating Rink в Монреале состоялся первый в истории официальный матч по хоккею с шайбой, признанный отправной точкой развития современного хоккея.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Инициатором встречи стал Джеймс Крайтон, которого многие историки называют отцом‑основателем игры: он не только организовал матч, но и предложил первые систематизированные правила. На лед вышли две команды по девять человек, а сама игра прошла в формате, далеком от сегодняшнего, но уже включавшем ключевые элементы привычного нам хоккея.

Главным новшеством стало использование вместо мяча плоской деревянной шайбы — круглой дощечки, которая почти не отскакивала от льда и делала игру безопаснее для зрителей, стоявших вплотную к бортикам. По воспоминаниям современников, именно обещание отказаться от мяча убедило болельщиков подойти ближе к площадке и наблюдать за матчем не издалека. Ворота на льду установили впервые, а экипировку частично позаимствовали из бейсбола, что подчеркивает экспериментальный характер той встречи.

Итоговый счет исторической игры — 2:1 в пользу команды Крайтона, но гораздо важнее оказался сам факт фиксации матча в газете Montreal Gazette и последующее развитие новой игры. Уже через несколько лет на основе первых правил были созданы более детальные регламенты, в 1879 году появилась резиновая шайба, а в 1880‑е оформились первые хоккейные организации и турниры, что превратило локальную монреальскую забаву в один из символов канадского спорта и глобальную игру номер один на льду.