День в истории спорта: 3 марта 1875 года прошел первый в истории официальный хоккейный матч

Итоговый счет исторической игры — 2:1 в пользу команды Крайтона, но гораздо важнее оказался сам факт фиксации матча в газете Montreal Gazette и последующее развитие новой игры. Уже через несколько лет на основе первых правил были созданы более детальные регламенты, в 1879 году появилась резиновая шайба, а в 1880‑е оформились первые хоккейные организации и турниры, что превратило локальную монреальскую забаву в один из символов канадского спорта и глобальную игру номер один на льду.