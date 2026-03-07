День в истории спорта: 7 марта 1954 года сборная СССР по хоккею выиграла свой первый чемпионат мира

В решающие дни чемпионата советские хоккеисты выдержали давление трибун и соперников и по итогам турнира заняли первое место, завоевав золотые медали. Успех в Стокгольме стал началом доминирования советского хоккея на международной арене и важной частью спортивного престижа страны. Победа 7 марта 1954 года превратила хоккей в один из главных символов достижения советского спорта и задала высокую планку для последующих поколений игроков.