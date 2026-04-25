Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.64
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
14:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.10
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2

День в истории спорта: 25 апреля 1952 года родился легендарный хоккейный вратарь Владислав Третьяк

25 апреля 1952 года в селе Орудьево Московской области родился Владислав Третьяк — вратарь, имя которого стало синонимом надежности и величия в советском хоккее.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ИТАР-ТАСС

Уже в юном возрасте он выделялся реакцией, хладнокровием и редким для голкипера пониманием игры, а в итоге вырос в одного из самых титулованных спортсменов в истории.

Главные успехи Третьяка связаны с ЦСКА и сборной СССР. В составе армейского клуба он 13 раз становился чемпионом страны, а в национальной команде собрал уникальную коллекцию трофеев: три олимпийских золота, 10 побед на чемпионатах мира и девять титулов чемпиона Европы. Он был ключевой фигурой «золотой» эпохи советского хоккея и на протяжении многих лет оставался основным вратарем сборной.

Третьяк трижды признавался лучшим хоккеистом Европы, а в 1984 году был включен в Зал хоккейной славы в Торонто. Его игра стала эталоном для нескольких поколений вратарей, а сам он получил репутацию хоккеиста, способного в одиночку менять ход матча. Болельщики помнят его не только по победам, но и по фирменному спокойствию, которое он сохранял в самых напряженных встречах.

После завершения игровой карьеры Третьяк остался в хоккее: работал тренером, занимался развитием спорта и позже возглавил Федерацию хоккея России. Его биография — это история не просто выдающегося вратаря, а символа целой эпохи, когда советский хоккей задавал тон всему миру.