День в истории спорта: 25 апреля 1952 года родился легендарный хоккейный вратарь Владислав Третьяк

Третьяк трижды признавался лучшим хоккеистом Европы, а в 1984 году был включен в Зал хоккейной славы в Торонто. Его игра стала эталоном для нескольких поколений вратарей, а сам он получил репутацию хоккеиста, способного в одиночку менять ход матча. Болельщики помнят его не только по победам, но и по фирменному спокойствию, которое он сохранял в самых напряженных встречах.