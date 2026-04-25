День в истории спорта: 25 апреля 1952 года родился легендарный хоккейный вратарь Владислав Третьяк

Уже в юном возрасте он выделялся реакцией, хладнокровием и редким для голкипера пониманием игры, а в итоге вырос в одного из самых титулованных спортсменов в истории.
Главные успехи Третьяка связаны с ЦСКА и сборной СССР. В составе армейского клуба он 13 раз становился чемпионом страны, а в национальной команде собрал уникальную коллекцию трофеев: три олимпийских золота, 10 побед на чемпионатах мира и девять титулов чемпиона Европы. Он был ключевой фигурой «золотой» эпохи советского хоккея и на протяжении многих лет оставался основным вратарем сборной.
Третьяк трижды признавался лучшим хоккеистом Европы, а в 1984 году был включен в Зал хоккейной славы в Торонто. Его игра стала эталоном для нескольких поколений вратарей, а сам он получил репутацию хоккеиста, способного в одиночку менять ход матча. Болельщики помнят его не только по победам, но и по фирменному спокойствию, которое он сохранял в самых напряженных встречах.
После завершения игровой карьеры Третьяк остался в хоккее: работал тренером, занимался развитием спорта и позже возглавил Федерацию хоккея России. Его биография — это история не просто выдающегося вратаря, а символа целой эпохи, когда советский хоккей задавал тон всему миру.