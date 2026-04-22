Проект «Матч года. Все звезды хоккея 2025» стал лауреатом престижной премии в спортивном бизнесе

Благотворительный проект «Матч года. Все звезды хоккея 2025» стал победителем в престижной номинации на профессиональной премии в области спортивного бизнеса — СБК.
Премия СБК — профессиональная премия в спортивном бизнесе и управлении. Проводится проводится при поддержке федерального Министерства физической культуры и спорта. Ежегодно отмечаются сильнейшие проекты, самые эффективные объекты и лучшие менеджера, задающие правила игры и тренды в спортивной индустрии.
Премия учреждена журналом «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» и считается одной из главных профессиональных наград в сфере спортивной индустрии, управления и инфраструктуры.
В этом году «Матч года» пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля. На одной из самых инновационных и современных ледовых площадок в мире «СКА Арена» встретятся российские игроки, выступающие за океаном, и наши хоккеисты, играющие в России.
Приобрести билеты на официальном сайте https://match-goda.ru/ и Яндекс. Афише.
Стоимость билетов — от 1290 до 13990 рублей.