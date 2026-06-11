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«Матч года 2026. Все звёзды хоккея»: Илья Ковальчук против Сергея Фёдорова

Названы имена генеральных менеджеров команд главного спортивного события этого лета.

25 июля на льду «СКА Арены» в Санкт-Петербурге пройдет одно из самых ожидаемых хоккейных событий лета — «Матч года».

Встреча соберет лучших хоккеистов страны, которые сыграют друг против друга в уникальном формате.

Составы команд будут сформированы позже в рамках специального шоу, что добавит событию интриги и сделает противостояние еще более непредсказуемым.

Илья Ковальчук (хоккеист, участник «Матча года 2024» и «Матча года 2025»):

«Стать генеральным менеджером одной из команд на “Матче года” — очень интересный опыт для меня. Я принимал участие в двух прошлых играх, но в качестве игрока. Здесь же передо мной стоят совсем другие задачи. Не менее интересные и амбициозные. Уверен, что вместе приложим все усилия, чтобы зрители запомнили этот матч как один из самых ярких и интересных спортивных событий».

Сергей Фёдоров (хоккеист, тренер команды «Запад» «Матча года 2025»):

«Я рад снова принять участие в этом проекте. И надеюсь быть максимально полезным в своём амплуа. Я внимательно следил за минувшим сезоном как и в НХЛ, так и в КХЛ. Поэтому у меня сформировалось свое видение, как сделать игру на льду еще более зрелищной, порадовать болельщиков на трибунах и у телеэкранов. И что особенно важно, мы вместе с Ильёй и двумя капитанами будем стремиться скомпоновать обе команды так, чтобы в матче было равное противостояние двух одинаково сильных составов. В Петербурге зрители увидят по-настоящему зрелищный хоккей».

Зрителей ждет не просто хоккейный матч, а масштабное спортивное шоу с новыми элементами, яркой программой и современным подходом к организации игры. В этом году организаторы подготовили ряд нововведений, которые позволят по-новому взглянуть на формат хоккейных событий и подарят болельщикам незабываемые эмоции.

«Матч года» станет местом встречи ведущих игроков, поклонников хоккея и всех, кто любит динамичный спорт, сильные эмоции и атмосферу большого ледового праздника.

Мероприятие пройдет 25 июля на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

Успейте приобрести последнее билеты на официальном сайте https://match-goda.ru/ и Яндекс. Афише.