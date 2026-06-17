Расширенный состав на «Матч года» объявлен: 49 лучших хоккеистов страны приглашены в Санкт-Петербург

В расширенный состав участников вошли 49 хоккеистов. Среди них — 26 игроков из клубов Национальной хоккейной лиги и 23 представителя Континентальной хоккейной лиги.
Особое внимание в этом году будет приковано к дебютантам. В расширенный список вошли 16 хоккеистов, которые могут впервые принять участие в «Матче года». Среди них — Никита Серебряков, Ярослав Аскаров, Иван Проворов, Егор Сурин, Марат Хуснутдинов, Павел Минтюков, Константин Окулов, Алексей Протас и другие игроки.
Тренерский штаб матча также будет представлен знаковыми специалистами российского хоккея. Команды возглавят Игорь Никитин, Олег Знарок, Анвар Гатиятуллин, Игорь Ларионов, Виктор Козлов и Андрей Разин.
Капитанами команд станут звёзды мирового хоккея — Артемий Панарин и Михаил Сергачёв.
Составы «Команды Панарина» и «Команды Сергачёва» будут определены по итогам драфта. Дата проведения будет объявлена дополнительно.
Михаил Сергачёв (защитник клуба «Юта Маммот»): «Мы хотим порадовать болельщиков, которые соберутся 25 июля, ярким шоу. Должна быть и сильная спортивная составляющая. Мелочей в таких вещах не бывает. Поэтому в этом году на “Матче года” — обновленный формат. Мы решили перемешать игроков НХЛ и КХЛ. Это классное решение, так мы однозначно добьемся более зрелищного хоккея, результат может быть непредсказуемым. Будем с генмеджерами изучать каждого игрока, чтобы забрать в команду сильнейшего».
Артемий Панарин (нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингз»): «Мне кажется с новым форматом, где команды будут сформированы по такому смешанному принципу, эффект неожиданности будет играть свою роль. И драфт привлечет внимание болельщиков. Где еще такое в мире делают? Каждый из нас хочет собрать ту команду, с которой он бы мог рвать всех. Кого бы я взял первым делом в команду? Не скажу! Узнаете по итогам драфт-шоу».
«Матч года» станет ярким завершением хоккейного сезона и уникальной возможностью для болельщиков увидеть на одном льду сильнейших игроков страны, представляющих ведущие лиги мира. Зрителей ждёт не только хоккей высокого уровня, но и масштабное спортивное шоу, созданное для всей семьи.
Окончательные составы команд, формат матча и дополнительная программа мероприятия будут объявлены позднее.
Расширенный состав «Матча Года 2026»:
Вратари: Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Андрей Василевский («Тампа Бэй Лайтнинг»), Ярослав Аскаров («Сан-Хосе Шаркс»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), Никита Серебряков («Авангард»); Максим Дорожко («Амур»);
Защитники: Владислав Гавриков («Нью-Йорк Рейнджерс»), Александр Романов («Нью-Йорк Айлендерс»), Илья Любушкин («Даллас Старз»), Михаил Сергачев («Юта Маммот»), Дмирий Орлов (Сан-Хосе Шаркс«), Иван Проворов (“Коламбус Блю Джекетс”), Даниил Пыленков (“Динамо” Москва), Дамир Шарипзянов (“Авангард”), Дмитрий Симашев (“Юта Маммот”), Павел Минтюков (“Анахайм Дакс”), Никита Лямкин (“Ак Барс), Григорий Дронов (“Трактор”), Рушан Рафиков (“Локомотив”), Егор Яковлев (“Металлург”); Александр Никишин (“Каролина Харикейнс”);
Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»), Артемий Панарин («Лос-Анджелес Кингз»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерс»), Владимир Ткачев («Металлург»), Вадим Шипачев («Салават Юлаев»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»), Дмитрий Силантьев (Металлург), Дмитрий Яшкин, Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»), Артем Галимов («Ак Барс»), Виталий Кравцов («Трактор»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Константин Окулов («Авангард»), Марат Хуснутдинов («Бостон Брюинз»), Николай Голдобин (СКА), Михаил Мальцев («Спартак»), Александр Барабанов, Егор Сурин («Локомотив»), Максим Шалунов («Локомотив»), Алексей Протас («Вашингтон Кэпиталс»), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес Кингз»); Валерий Ничушкин («Колорадо Эвэланш», Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Александр Радулов («Локомотив»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнс»).
Организаторы матча: «Сектор 98» Михаила Сергачёва, Arena Play Артемия Панарина и креативная студия Juice.
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