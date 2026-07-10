Канадец Селебрини признан лучшим игроком сезона по версии IIHF

На Олимпийских играх Селебрини набрал 10 (5+5) очков в шести матчах и помог сборной Канады завоевать серебряные медали. На чемпионате мира канадцы заняли четвёртое место, а форвард записал на свой счёт 14 (6+8) очков в десяти встречах.