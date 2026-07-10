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Канадец Селебрини признан лучшим игроком сезона по версии IIHF

20-летний Селебрини — первй номер драфта 2024 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Канадский нападающий Маклин Селебрини признан лучшим игроком сезона по версии Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщила пресс-служба организации.

На Олимпийских играх Селебрини набрал 10 (5+5) очков в шести матчах и помог сборной Канады завоевать серебряные медали. На чемпионате мира канадцы заняли четвёртое место, а форвард записал на свой счёт 14 (6+8) очков в десяти встречах.

Второе место в голосовании занял олимпийский чемпион, вратарь сборной США Коннор Хеллебайк. Третьим стал бронзовый призёр Олимпиады, нападающий сборной Финляндии Себастьян Ахо.

20-летний Селебрини был выбран «Сан-Хосе» под первым номером на драфте НХЛ 2024 года. В прошедшем регулярном чемпионате он набрал 115 (45+70) очков в 82 матчах.