Фетисов призвал полностью вернуть Россию в международный хоккей

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал возможное возвращение российских сборных на международные турниры под эгидой ИИХФ.
«Почему нас вообще выгоняли из международного спорта? Я не услышал никаких извинений. Зачем МОК до этого рекомендовал исключить все наши федерации? На каком основании это сделано? Рекомендация должна быть одна — вернуть всех», — заявил Фетисов.
Ранее стало известно, что МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России и снял рекомендации о допуске российских спортсменов исключительно в нейтральном статусе. По словам Фетисова, в вопросе возвращения хоккейной сборной «может быть все что угодно».