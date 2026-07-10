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Фетисов призвал полностью вернуть Россию в международный хоккей

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что не услышал объяснений причин прежнего отстранения.

Источник: РИА "Новости"

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал возможное возвращение российских сборных на международные турниры под эгидой ИИХФ.

«Почему нас вообще выгоняли из международного спорта? Я не услышал никаких извинений. Зачем МОК до этого рекомендовал исключить все наши федерации? На каком основании это сделано? Рекомендация должна быть одна — вернуть всех», — заявил Фетисов.

Ранее стало известно, что МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России и снял рекомендации о допуске российских спортсменов исключительно в нейтральном статусе. По словам Фетисова, в вопросе возвращения хоккейной сборной «может быть все что угодно».

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