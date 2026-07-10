Вышла первая совместная лимитированная капсула «Матч года 2026. Все звёзды хоккея» Х FINN FLARE

«Матч года» тот случай, когда лучшие хоккеисты страны собираются вместе не просто ради турнира.
Это событие, которое объединяет сильнейших игроков поколения вокруг идеи, намного большей, чем сама игра. Именно этой идеей вдохновлена лимитированная капсула FINN FLARE. Пять моделей в эстетике современного casual- спокойная палитра с глубокими оттенками синего, символика звезд, графика большого хоккейного шоу и характер, который не нуждается в громких заявлениях, уже примерили Александр Овечкин, Артемий Панарин и Михаил Сергачев — организаторы «Матча года».
Сегодня слово «звезда» стало слишком доступным. Но есть люди, которые заслужили его тысячами тренировок, годами дисциплины. Способностью продолжать путь тогда, когда большинство уже сдалось.
Игроки НХЛ и КХЛ, выходящие на лед «Матча года» это не просто выдающиеся спортсмены. Это люди, которые когда-то были обычными мальчишками с мечтой. И однажды решили, что будут идти за ней до конца. Именно поэтому их истории вдохновляют далеко за пределами спорта. Они напоминают, что большие победы начинаются не с таланта, а с характера. С выбора не останавливаться после поражений. С готовности каждый день делать на один шаг больше, чем вчера.
Для миллионов болельщиков эти хоккеисты стали символом того, что невозможное — лишь вопрос времени, труда и веры в собственную цель. Они вдохновляют становиться лучшей версией самого себя.
«Матч года» существует не только для того, чтобы собрать на одном льду лучших игроков страны, а проводится с благотворительной целью. Он объединяет людей вокруг реальной помощи. Именно поэтому эта история отличается от большинства спортивных проектов. Здесь энергия большого спорта превращается в конкретные действия.
С 10 июля 2026 г. в сети магазинов FINN FLARE в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, а также на официальном сайте, будет представлена лимитированная капсула «Матч года. Все звезды хоккея». Также с сегодняшнего дня открываются 7 поп-апов в магазинах этих городов.