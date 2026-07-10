Вышла первая совместная лимитированная капсула «Матч года 2026. Все звёзды хоккея» Х FINN FLARE

Игроки НХЛ и КХЛ, выходящие на лед «Матча года» это не просто выдающиеся спортсмены. Это люди, которые когда-то были обычными мальчишками с мечтой. И однажды решили, что будут идти за ней до конца. Именно поэтому их истории вдохновляют далеко за пределами спорта. Они напоминают, что большие победы начинаются не с таланта, а с характера. С выбора не останавливаться после поражений. С готовности каждый день делать на один шаг больше, чем вчера.