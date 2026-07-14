Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Экс-капитана сборной России Хованова обвинили в мошенничестве

Бывшему капитану юношеской сборной России по хоккею Александру Хованову предъявили обвинения в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, сообщает «Коммерсантъ».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Первое заседание по делу назначено на 14 июля.

По данным издания, в полицию обратились родители юных хоккеистов из нескольких городов Саратовской области. Они заявили, что Хованов получил деньги на спортивную экипировку, которую должен был доставить из Финляндии, однако спустя год форма так и не была передана, а средства не возвращены.

Хованов получил известность в юном возрасте: в 15 лет он был капитаном сборной России на II зимних юношеских Олимпийских играх, где команда завоевала бронзовые медали. Позже хоккеист стал серебряным призером молодежного чемпионата мира. В 2018 году Хованова выбрала «Миннесота Уайлд» на драфте НХЛ в третьем раунде. В дальнейшем нападающий выступал за клубы России и Беларуси.

В октябре 2025 года хоккеист подписал контракт с французским «Англетом», однако после появления информации о возможных преступлениях клуб расторг соглашение. После этого Хованов вернулся в Вольск.