Экс-капитана сборной России Хованова обвинили в мошенничестве

Хованов получил известность в юном возрасте: в 15 лет он был капитаном сборной России на II зимних юношеских Олимпийских играх, где команда завоевала бронзовые медали. Позже хоккеист стал серебряным призером молодежного чемпионата мира. В 2018 году Хованова выбрала «Миннесота Уайлд» на драфте НХЛ в третьем раунде. В дальнейшем нападающий выступал за клубы России и Беларуси.