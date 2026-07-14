Экс-капитана сборной России Хованова обвинили в мошенничестве

Первое заседание по делу назначено на 14 июля.
По данным издания, в полицию обратились родители юных хоккеистов из нескольких городов Саратовской области. Они заявили, что Хованов получил деньги на спортивную экипировку, которую должен был доставить из Финляндии, однако спустя год форма так и не была передана, а средства не возвращены.
Хованов получил известность в юном возрасте: в 15 лет он был капитаном сборной России на II зимних юношеских Олимпийских играх, где команда завоевала бронзовые медали. Позже хоккеист стал серебряным призером молодежного чемпионата мира. В 2018 году Хованова выбрала «Миннесота Уайлд» на драфте НХЛ в третьем раунде. В дальнейшем нападающий выступал за клубы России и Беларуси.
В октябре 2025 года хоккеист подписал контракт с французским «Англетом», однако после появления информации о возможных преступлениях клуб расторг соглашение. После этого Хованов вернулся в Вольск.