Премьера документального фильма «Матч года» — эксклюзивно в VK Видео с 17 июля

17 июля в VK Видео состоится премьера документального фильма «Матч года» — истории о том, как личная инициатива хоккеистов превратилась в масштабный благотворительный проект и одно из самых ярких событий, объединяющих страну.
У каждого события есть своя история. У каждой истории — свои герои.
Фильм рассказывает о том, как рождался этот проект, кто стоял у его истоков и почему для многих он стал не просто спортивным событием, а настоящим лучиком надежды.
Картина создана креативной студией JUICE, фондом «Сектор 98» Михаила Сергачева и фондом Артемия Панарина.
Проект о людях, которые превратили личное участие в системную благотворительность. О том, как создаётся большое событие: от идеи и внутренней кухни до подготовки и реализации. Зрители впервые увидят закулисье и что стоит за масштабом, рекордами и ярким шоу, и узнают, как спорт может становиться инструментом реальной помощи.
В центре повествования — история хоккеиста Лёни, пережившего тяжелую травму позвоночника. Преодолевая страх и заново проходя путь к себе, он вновь выходит на лёд и встает на коньки рядом с Артемием Панариным. Его история становится важной эмоциональной линией фильма и напоминанием о том, что за каждым большим проектом стоят конкретные человеческие судьбы. А также история маленьких Леры и Максима с ДЦП, которые получили благотворительную помощь благодаря поддержке фонда «Сектор 98».
«Матч года» — о том, как пересекаются спорт, благотворительность и личные истории. И как реальная помощь может изменить чью-то жизнь, а одно событие — объединить тысячи людей вокруг важной цели.
Документальную картину можно будет посмотреть с 17 июля эксклюзивно в VK Видео.
А уже 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» состоится «Матч года 2026. Все звёзды хоккея» — событие, которое объединит ведущих российских игроков из Национальной хоккейной лиги и.
Континентальной хоккейной лиги на льду самой большой арены мира. Зрителей ждет не просто хоккейный матч, а масштабное спортивное шоу с новыми элементами, яркой программой и современным подходом к организации игры. В этом году организаторы подготовили ряд нововведений, которые позволят по-новому взглянуть на формат хоккейных событий и подарят болельщикам незабываемые эмоции.
Миссия фонда «Сектор 98» Михаила Сергачева — создавать равные возможности для подопечных через экосистему добра, где спорт, поддержка и сообщество единомышленников открывают реальные возможности преодолеть обстоятельства.
Фонд Артемия Панарина основную поддержку оказывает жителям г. Коркино, Челябинской обл., где родился Артемий. На сегодняшний день сотрудниками фонда принимаются и обрабатываются заявки и оказывается точечная помощь по абсолютно разным жизненным ситуациям, связанным со здоровьем детей и взрослых, лечением животных, решением проблем ЖКХ
Креативная продюсерская студия «Juice» — масштабно занимается теле-, кинопроизводством, организацией ивентов. Имеет за плечами более 15-ти лет продюсерского опыта в сфере производства развлекательного контента и рекламы в России и за рубежом. Лидер спортивной индустрии в области медиа и проведения мероприятий.
Последние билеты можно приобрести на официальном сайте match-goda.ru/ и Яндекс. Афише.