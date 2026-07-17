Премьера документального фильма «Матч года» — эксклюзивно в VK Видео с 17 июля

В центре повествования — история хоккеиста Лёни, пережившего тяжелую травму позвоночника. Преодолевая страх и заново проходя путь к себе, он вновь выходит на лёд и встает на коньки рядом с Артемием Панариным. Его история становится важной эмоциональной линией фильма и напоминанием о том, что за каждым большим проектом стоят конкретные человеческие судьбы. А также история маленьких Леры и Максима с ДЦП, которые получили благотворительную помощь благодаря поддержке фонда «Сектор 98».