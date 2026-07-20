«Матч года 2026» покажет Первый канал

«Матч года» станет местом встречи ведущих игроков, поклонников хоккея и всех, кто любит динамичный спорт, сильные эмоции и атмосферу большого ледового праздника. Зрителей ждет не просто хоккейный матч, а масштабное спортивное шоу с новыми элементами, яркой программой и современным подходом к организации игры. В этом году организаторы подготовили ряд нововведений, которые позволят по-новому взглянуть на формат хоккейных событий и подарят болельщикам незабываемые эмоции.