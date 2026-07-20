«Матч года 2026» покажет Первый канал

Второй год подряд матч будет показан в прямом эфире на Первом канале. Начало прямой трансляции — 18:20 по московскому времени.
В период отсутствия игр Сборной России на международной арене звезды российского хоккея не оставляют без внимания родную публику. На протяжении трех лет каждое лето игроки Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги собираются на одном льду, чтобы провести большой благотворительный матч.
«Матч года» станет местом встречи ведущих игроков, поклонников хоккея и всех, кто любит динамичный спорт, сильные эмоции и атмосферу большого ледового праздника. Зрителей ждет не просто хоккейный матч, а масштабное спортивное шоу с новыми элементами, яркой программой и современным подходом к организации игры. В этом году организаторы подготовили ряд нововведений, которые позволят по-новому взглянуть на формат хоккейных событий и подарят болельщикам незабываемые эмоции.
Впервые «Матч года» состоялся два года назад, 20 июля 2024 года. Главной целью проекта является благотворительность. Благотворительный чек матча будет состоять из вкладов партнеров и прибыли с продажи билетов. «Матч года» — это единение спорта, благотворительности, публики и спонсоров.
Организаторы матча: «Сектор 98» Михаила Сергачёва, Arena Play Артемия Панарина и креативная студия Juice.
Составы «Команды Панарина» и «Команды Сергачёва» были определены по итогам драфта. Александр Овечкин достал специальный шар с названием команды Михаила Сергачева, определив, таким образом, что сыграет за его команду.
Состав команды Артемия Панарина:
Генеральный менеджер: Илья Ковальчук.
Тренеры: Олег Знарок, Игорь Ларионов, Игорь Никитин, Дамир Шарипзянов.
Вратари: Сергей Бобровский («Торонто Мейпл Ливс»), Игорь Шестеркин (Нью-Йорк Рейнджерс), Никита Серебряков («Авангард»);
Защитники: Дмитрий Орлов («Сан-Хосе Шаркс»), Александр Никишин («Каролина Харрикейнз»), Владислав Гавриков («Нью-Йорк Рейнджерс»), Павел Минтюков («Анахайм Дакс»), В, Рушан Рафиков («Локомотив»), Андрей Миронов («Спартак»), Шакир Мухамадуллин («Эдмонтон Ойлерс»), Никита Лямкин («Ак Барс Казань»).
Нападающие: Артемий Панарин («Лос-Анджелес Кингс»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Вадим Шипачев («Салават Юлаев»), Матвей Мичков («Филадельфия Флайерс»), Марат Хуснутдинов («Бостон Брюинз»), Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерс»), Константин Окулов («Авангард»), Дмитрий Яшкин («Шанхай Дрэгонс»), Максим Шалунов («Локомотив), Максим Цыплаков (“Калгари Флеймс”), Александр Барабанов, Александр Жаровский (“Салават Юлаев”), Михаил Мальцев (“Спартак”.
Состав команды Михаила Сергачева:
Генеральный менеджер: Сергей Федоров.
Тренеры: Андрей Разин, Анвар Гатиятулин, Виктор Козлов, Роман Ротенберг.
Вратари: Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), Ярослав Аскаров (Сан-Хосе Шаркс«), Максим Дорожко (“Амур”).
Защитники: Александр Романов («Нью-Йорк Айлендерс»), Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Михаил Сергачев («Юта Маммот»), Илья Любушкин («Нэшвилл Прэдаторз»), Дмитрий Симашев («Юта Мэммот»), Егор Яковлев («Металлург»), Григорий Дронов («Трактор»).
Нападающие: Алексей Протас («Вашингтон Кэпиталс»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»), Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Матвей Гридин («Калгари Флеймс»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Владимир Ткачев («Металлург»), Артем Галимов («Ак Барс»), Николай Голдобин (СКА), Егор Сурин («Локомотив»), Валерий Ничушкин («Коламбус Блю Джекетс»).