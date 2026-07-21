Ротенберг: Хоккей учит — в одиночку невозможно ничего добиться

— Рад был встретиться и пообщаться с представителями государственной власти, бизнеса, культуры, медиа, образования, технологий и спорта. Это профессионалы из разных сфер, которые своими идеями, решениями и ежедневной работой формируют современную Россию и создают новые возможности для ее развития. Хоккей учит главному: больших результатов невозможно добиться в одиночку. Только командой, сообща, объединяя опыт, знания и сильные стороны каждого, можно двигаться вперед и решать масштабные задачи.
Убежден, что на стыке разных направлений могут родиться сильные и эффективные проекты. Когда спорт объединяется с образованием, технологиями, медиа и креативными индустриями, появляются новые форматы и решения, способные заинтересовать детей и молодежь, развивать регионы и укреплять нашу страну, — написал Ротенберг в социальных сетях.
Роман Ротенберг возглавлял петербургский СКА с января 2022 года. 2 июня 2025 года тренер был уволен из СКА в связи с «недостижением командой спортивных результатов». В июле он вошел в совет директоров московского «Динамо». 44-летний специалист также занимает пост первого вице-президента Федерации хоккея России.