Ротенберг: Хоккей учит — в одиночку невозможно ничего добиться

— Рад был встретиться и пообщаться с представителями государственной власти, бизнеса, культуры, медиа, образования, технологий и спорта. Это профессионалы из разных сфер, которые своими идеями, решениями и ежедневной работой формируют современную Россию и создают новые возможности для ее развития. Хоккей учит главному: больших результатов невозможно добиться в одиночку. Только командой, сообща, объединяя опыт, знания и сильные стороны каждого, можно двигаться вперед и решать масштабные задачи.