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Кожевников усомнился, что уход Тардифа изменит ситуацию в ИИХФ

Кожевников высказался о предстоящем уходе Люка Тардифа с должности главы ИИХФ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о предстоящей смене президента Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Выборы нового главы организации состоятся осенью. По словам Кожевникова, он не ожидает, что после ухода Люка Тардифа отношение ИИХФ к сборной России заметно изменится.

"Будем надеяться. Но ведь все эти решения все равно принимает совет ИИХФ, а не один конкретный человек.

У нас, например, Пашу Буре постоянно отключают от заседаний, не дают ему высказаться. Чистое свинство!

Так что думаю, маловероятно, что будут какие-то сильные улучшения. Ведь весь этот свинарник из чехов, шведов и финнов останется«, — приводит слова Кожевникова “Спортс”.