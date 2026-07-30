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ФХР: США были готовы принять сборную России на юниорском ЧМ

Дмитрий Курбатов прокомментировал решение ИИХФ сохранить отстранение сборных.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) сохранить отстранение российских сборных на сезон-2026/2027.

По словам Курбатова, ФХР не согласна с позицией ИИХФ и считает ее необоснованной. Он отметил, что вопрос обсуждался на двух заседаниях совета организации, а российская сторона выступала за возвращение всех национальных команд, ссылаясь в том числе на позицию Международного олимпийского комитета.

"Разочарованы этой позицией. Этому вопросу были посвящены два заседания Совета ИИХФ. Большое заседание совета было в понедельник. Я на нем выступал, настаивал на возвращении всех команд, особенно с учетом позиции МОК. Мы заявили о нашей готовности компенсировать организаторам дополнительные затраты на обеспечение безопасности при проведении соревнований.

У нас есть ответ от США, что там не возражают и не видят никаких проблем с участием сборной России в юниорском чемпионате мира (турнир пройдет в США с 22 апреля по 2 мая. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому странно, что три дня международной федерации потребовалось для того, чтобы объявить свое решение. Считаем решение ИИХФ по нашему недопуску из-за проблем с безопасностью необоснованным и идущим вразрез с позицией МОК. ФХР будет обжаловать решение ИИХФ в Спортивном арбитражном суде", — приводит слова Курбатова ТАСС.

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