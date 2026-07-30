ФХР: США были готовы принять сборную России на юниорском ЧМ

У нас есть ответ от США, что там не возражают и не видят никаких проблем с участием сборной России в юниорском чемпионате мира (турнир пройдет в США с 22 апреля по 2 мая. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому странно, что три дня международной федерации потребовалось для того, чтобы объявить свое решение. Считаем решение ИИХФ по нашему недопуску из-за проблем с безопасностью необоснованным и идущим вразрез с позицией МОК. ФХР будет обжаловать решение ИИХФ в Спортивном арбитражном суде", — приводит слова Курбатова ТАСС.