Сорокин назвал лучшего тренера для сборной России

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал, кого считает лучшим кандидатом на пост главного тренера сборной России после ее возвращения на международные турниры.
«Кто мог бы возглавить сборную после возвращения? У нас много сильных специалистов. Я бы хотел видеть Игоря Валерьевича Никитина во главе сборной. Работал с ним в ЦСКА, он показал класс во многих командах: выигрывал финалы, выходил в них. У руля нашей сборной он не был, но я очень хотел бы его там увидеть! Посмотрим, он очень сильный специалист», — приводит слова Сорокина «Советский спорт».
Ранее Игорь Никитин прокомментировал возможность в будущем возглавить сборную России.
«Плох тот солдат, который не стремится стать генералом. Но я реалист и не живу иллюзиями. Сейчас полностью сосредоточен на работе в клубе, все силы отдаю ей», — заявил Никитин.