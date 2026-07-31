Сын российского губернатора перешел в канадский хоккейный клуб

18-летний россиянин был выбран клубом на драфте Канадской хоккейной лиги (CHL) во втором раунде под общим 73-м номером.
«Денис — крупный защитник с хорошими навыками катания. Он агрессивно перекрывает зоны, используя свой рост и физическую силу, хорошо защищается перед воротами и быстро и эффективно отбирает шайбу. Он также уверен в себе, чтобы подключаться к атакам и вносить свой вклад в нападение», — сказал помощник генерального менеджера клуба Бобби Фокс.
Денис Паслер — сын губернатора Свердловской области и экс-губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Паслер-младший выделяется крупными габаритами: его рост составляет 196 см, а вес — 103 кг.
В прошлом сезоне Паслер выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за тульский «АКМ» и «АКМ-Юниор», набрав 14 (5+8) очков в 67 матчах. Сезон-2024/25 он провел в США, где выступал за юниорскую хоккейную команду «Нью-Джерси Рокетс».