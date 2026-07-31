Сын российского губернатора перешел в канадский хоккейный клуб

«Денис — крупный защитник с хорошими навыками катания. Он агрессивно перекрывает зоны, используя свой рост и физическую силу, хорошо защищается перед воротами и быстро и эффективно отбирает шайбу. Он также уверен в себе, чтобы подключаться к атакам и вносить свой вклад в нападение», — сказал помощник генерального менеджера клуба Бобби Фокс.