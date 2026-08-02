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Фетисов раскритиковал продление отстранения сборной России

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что решение IIHF противоречит интересам мирового хоккея.

Источник: Алексей Смагин/ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборной России от международных турниров. Его слова приводит «Советский спорт».

«Наш хоккей не деградировал, а те, кто изолировал сборную России, — да. Решение продлить отстранение сборной России абсолютно некомпетентное и направлено против здравого смысла», — сказал Фетисов.

По мнению бывшего хоккеиста, отстранение российской команды наносит ущерб самому виду спорта и болельщикам.

В июле 2026 года IIHF приняла решение продлить недопуск сборной России к турнирам под своей эгидой. Ранее дисциплинарный совет федерации отменил прежний вердикт исполкома, однако итоговое решение вновь оказалось не в пользу российской команды.