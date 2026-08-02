Фетисов раскритиковал продление отстранения сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборной России от международных турниров. Его слова приводит «Советский спорт».
«Наш хоккей не деградировал, а те, кто изолировал сборную России, — да. Решение продлить отстранение сборной России абсолютно некомпетентное и направлено против здравого смысла», — сказал Фетисов.
По мнению бывшего хоккеиста, отстранение российской команды наносит ущерб самому виду спорта и болельщикам.
В июле 2026 года IIHF приняла решение продлить недопуск сборной России к турнирам под своей эгидой. Ранее дисциплинарный совет федерации отменил прежний вердикт исполкома, однако итоговое решение вновь оказалось не в пользу российской команды.