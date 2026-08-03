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«Нас надо уважать». Фетисов — о возвращении сборной России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении сборной России на международную арену. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе Международная федерация хоккея (IIHF) отклонила запрос Федерации хоккея России (ФХР) о допуске сборных страны на чемпионаты мира 2027 года.

«Надо лучше отстраивать отношения с Международной федерацией хоккея. И, может быть, поменять людей, которые представляют нашу страну. Это же по большому счету позорище для нас и унижение, которое сложно принимать. У нас нет никакого влияния в IIHF, и, кто бы ни пришел вместо Тардифа, мне кажется, что все равно будут продолжаться такие же издевательства, как и сейчас.

И нам не надо идти ни на какие уступки, чтобы выступать без флага и гимна. Если мы будем выступать под белым флагом или каким-то другим, то это будет признанием того, что мы в чем-то неполноценны. Я считаю, что в хоккее мы обязаны вернуться с гербом на груди, с гимном и флагом. Потому что у нас это самый победоносный вид спорта в нашей стране за всю ее историю. И нам надо дать понять IIHF, что надо с уважением относиться к нашей истории и нынешней ситуации», — сказал Фетисов.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).

Сборная России по хоккею является пятикратным чемпионом мира (1993, 2008, 2009, 2012, 2014) и олимпийским чемпионом 2018 года.