Назаров: Сделаем из чехов и шведов люля-кебаб, когда вернемся

В конце июля Международная федерация хоккея (ИИХФ) отклонила запрос Федерации хоккея России (ФХР) о допуске сборных страны на чемпионаты мира 2027 года. Андрей Назаров в.
— Конечно, очередное необдуманное решение ИИХФ возмутило всех граждан нашей великой страны. Чехи, финны, шведы — бараны-русофобы с многолетней историей, другого от них ждать не приходится. Без сборной России чемпионат мира теряет в своем интересе и просаживается в плане конкуренции. Это уже не то мировое первенство, в котором реально определялся сильнейший.
Уверен, наши ребята будут только сильнее. Сборная России обязательно вернется на международную арену, а все наши недоброжелатели обязательно поймут свою ошибку и заплатят нам компенсацию за причиненный ущерб. Сделаем из этих баранов хороший люля-кебаб на льду, как только вернёмся. Побеждать всегда и везде должен только сильнейший, — приводит слова Назарова «Чемпионат».
В феврале 2022 года ИИХФ отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).
Андрею Назарову 52 года, Ранее он тренировал такие клубы как «Трактор», «Витязь», «Северсталь», «Барыс», СКА, «Нефтехимик» и «Сочи».