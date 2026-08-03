Назаров: Сделаем из чехов и шведов люля-кебаб, когда вернемся

Уверен, наши ребята будут только сильнее. Сборная России обязательно вернется на международную арену, а все наши недоброжелатели обязательно поймут свою ошибку и заплатят нам компенсацию за причиненный ущерб. Сделаем из этих баранов хороший люля-кебаб на льду, как только вернёмся. Побеждать всегда и везде должен только сильнейший, — приводит слова Назарова «Чемпионат».