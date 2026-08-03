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Назаров: Сделаем из чехов и шведов люля-кебаб, когда вернемся

Известный тренер Андрей Назаров высказался о решении Совета ИИХФ оставить в силе отстранение российских сборных от международных соревнований.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В конце июля Международная федерация хоккея (ИИХФ) отклонила запрос Федерации хоккея России (ФХР) о допуске сборных страны на чемпионаты мира 2027 года. Андрей Назаров в.

— Конечно, очередное необдуманное решение ИИХФ возмутило всех граждан нашей великой страны. Чехи, финны, шведы — бараны-русофобы с многолетней историей, другого от них ждать не приходится. Без сборной России чемпионат мира теряет в своем интересе и просаживается в плане конкуренции. Это уже не то мировое первенство, в котором реально определялся сильнейший.

Уверен, наши ребята будут только сильнее. Сборная России обязательно вернется на международную арену, а все наши недоброжелатели обязательно поймут свою ошибку и заплатят нам компенсацию за причиненный ущерб. Сделаем из этих баранов хороший люля-кебаб на льду, как только вернёмся. Побеждать всегда и везде должен только сильнейший, — приводит слова Назарова «Чемпионат».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).

Андрею Назарову 52 года, Ранее он тренировал такие клубы как «Трактор», «Витязь», «Северсталь», «Барыс», СКА, «Нефтехимик» и «Сочи».