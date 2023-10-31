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12:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Украинец снялся с финального боя Всемирных игр против россиянина

Российский боец муай-тай Гаджи Меджидов стал победителем Всемирных игр боевых искусств в Саудовской Аравии в весовой категории до 91 кг. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: Соцсети

Спортивный директор Спортивной федерации тайского бокса — муай-тай России Татьяна Ефимова рассказала, что его соперник из Украины Олег Приймачов снялся с финального поединка из-за перелома ребра.

«Наш спортсмен нанес травму сопернику из Украины в полуфинальном поединке, в котором уступил. Во время боя спортсмены находятся на адреналине, и тогда повреждение не казалось опасным, однако на следующее утро перед финалом украинец был снят с турнира после того, как у него был диагностирован перелом ребра.

Конечно, наш спортсмен был огорчен тем, что нанес травму своему сопернику. Однако это спорт, никто от повреждений не застрахован. И с нашей стороны, и со стороны украинской делегации было все корректно. Никаких неспортивных историй здесь точно не было ни в одном моменте», — сказала Ефимова.

Из-за особенностей системы проведения соревнований в муай-тае Меджидов и Приймачов должны были повторно встретиться в финальном поединке.

Стоит отметить, что все три российских бойца завоевали медали на Всемирных играх боевых искусств. Помимо Меджидова золото в весовой категории до 71 кг выиграл
Константин Шахтарин, а Мария Климова завоевала бронзу в весовой категории до 57 кг.

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