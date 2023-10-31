Украинец снялся с финального боя Всемирных игр против россиянина

«Наш спортсмен нанес травму сопернику из Украины в полуфинальном поединке, в котором уступил. Во время боя спортсмены находятся на адреналине, и тогда повреждение не казалось опасным, однако на следующее утро перед финалом украинец был снят с турнира после того, как у него был диагностирован перелом ребра.



Конечно, наш спортсмен был огорчен тем, что нанес травму своему сопернику. Однако это спорт, никто от повреждений не застрахован. И с нашей стороны, и со стороны украинской делегации было все корректно. Никаких неспортивных историй здесь точно не было ни в одном моменте», — сказала Ефимова.