Олейник против Льюиса и еще два интересных боя UFC с участием россиян

Источник: РИА "Новости"

После нескольких ивентов на Бойцовском острове в Абу-Даби UFC вернулся в Лас-Вегас. В ночь с субботы на воскресенье там пройдет UFC Fight Night 174, в мейн-карде заявлены поединки сразу трех российских бойцов, главным из которых будет бой ветерана ММА Алексея Олейника против Деррика Льюиса.



Яна Куницкая (Россия) — Юлия Столяренко (Литва)

Яна Куницкая | Источник: AFP 2020

Для россиянки Яны Куницкой это будет пятый поединок в UFC, пока счет в этом промоушене у нее 2−2. Дебют в 2018-м получился тяжелым. Яне без особой подготовки пришлось выйти в более тяжелом весе против чемпионки Крис Сайборг — в итоге поражение нокаутом. Зато потом ей уже было проще в своем весе: последовали победы над Линой Ленсберг и Марион Рено, и только последний бой Куницкая проиграла — 3-му номеру рейтинга Эспен Лэдд.



Яна начинала в детстве с тхэквондо и рукопашного боя, в 18 лет заинтересовалась ММА. Сейчас она живет и тренируется во Флориде, это удобно и позволяет быстрее прогрессировать. Вообще Куницкая (8-й номер рейтинга) должна была драться с Кетлин Виейрой, но та снялась до поединка. Ее заменила Юлия Столяренко из Литвы — чемпионка промоушена Invicta FC. Столяренко — борец, также увлекается бирманским боксом (там можно бить даже головой), а в ММА любит побеждать за счет болевого приема на руку. Яна уже рассказала, что готова к этому, неудивительно, что она идет фаворитом в этом бою — коэффициент на победу Куницкой 1.43.



Крис Уайдман — Омари Ахмедов

Омари Ахмедов | Источник: AFP 2020





Второй по значимости бой вечера. Российский боец Омари Ахмедов — 11-й в рейтинге UFC в среднем весе сойдется с американцем Крисом Уайдманом. Крис несколько лет был лучшим в дивизионе, когда-то он победил самого Андерсона Силву, но эта белая полоса закончилась в 2015-м. С тех пор американец проиграл 5 боев из 6, причем все из них нокаутом. Уайдман — опытный джиу-джитсер, поэтому особенно комфортно он себя чувствует на земле. Единственную победу за последние годы он как раз и одержал за счет удушающего приема.



У Ахмедова тоже, конечно, есть база вольника, но в России он известен как мастер рукопашного боя и боевого самбо. В отличие от соперника, он выиграл 5 последних боев (еще один посчитали ничейным), хотя соперники у Уайдмана были посерьезнее. Омари удобнее работать в стойке, особенно против такого соперника. Ахмедов моложе, но Уайдман габаритнее и тяжелее. Шансы американского бойца на победу расцениваются выше, но Ахмедов вполне может выиграть, коэффициент на это составляет 2.08.

Алексей Олейник — Деррик Льюис

Алексей Олейник | Источник: РИА

Бой, ради которого стоит встать с утра пораньше. Алексей Олейник просил UFC дать ему соперников посерьезнее и получил 4-го номера в рейтинге тяжеловесов — Деррика Льюиса по прозвищу Черный Зверь. Последний бой дяди Леши получился суперзрелищным. В мае в поединке с легендой ММА Фабрисио Вердумом он ошарашил бразильского грэпплера своей ударной техникой, нанеся больше 200 ударов. И это в 42 года! Сейчас Олейнику уже исполнилось 43, и он в топ-10 тяжеловесов UFC.



35-летний Льюис уже отметился некрасивым поступком перед этим боем — зачем-то плюнул в еду, предназначенную для Олейника. Американец считается фаворитом, он побеждал Франсиса Нганну, дрался за титул (неудачно) с Дэниэлом Кормье. Главный козырь Льюиса — тяжелый удар, он любит нокаутировать. Дядя Леша опытнее, известен как мастер болевых, при этом к каждому бою он готовит что-то новенькое. Пяти раундов в этом поединке, конечно, не будет, оба бойца устанут гораздо раньше. Шанс Олейника — перевести Льюиса на землю, тогда против удушающего или болевого американцу не устоять. В БК Winline коэффициент на такое завершение боя — 3.20.