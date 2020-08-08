Олейник против Льюиса и еще два интересных боя UFC с участием россиян
Дядя Леша снова готов всех удивить.
Дядя Леша снова готов всех удивить.
После нескольких ивентов на Бойцовском острове в
Яна Куницкая (Россия) — Юлия Столяренко (Литва)
Для россиянки Яны Куницкой это будет пятый поединок в UFC, пока счет в этом промоушене у нее 2−2. Дебют в 2018-м получился тяжелым. Яне без особой подготовки пришлось выйти в более тяжелом весе против чемпионки Крис Сайборг — в итоге поражение нокаутом. Зато потом ей уже было проще в своем весе: последовали победы над Линой Ленсберг и Марион Рено, и только последний бой Куницкая проиграла — 3-му номеру рейтинга Эспен Лэдд.
Яна начинала в детстве с тхэквондо и рукопашного боя, в 18 лет заинтересовалась ММА. Сейчас она живет и тренируется во Флориде, это удобно и позволяет быстрее прогрессировать. Вообще Куницкая (8-й номер рейтинга) должна была драться с Кетлин Виейрой, но та снялась до поединка. Ее заменила Юлия Столяренко из Литвы — чемпионка промоушена Invicta FC. Столяренко — борец, также увлекается бирманским боксом (там можно бить даже головой), а в ММА любит побеждать за счет болевого приема на руку. Яна уже рассказала, что готова к этому, неудивительно, что она идет фаворитом в этом бою — коэффициент на победу Куницкой 1.43.
Крис Уайдман — Омари Ахмедов
Второй по значимости бой вечера. Российский боец Омари Ахмедов — 11-й в рейтинге UFC в среднем весе сойдется с американцем Крисом Уайдманом. Крис несколько лет был лучшим в дивизионе,
У Ахмедова тоже, конечно, есть база вольника, но в России он известен как мастер рукопашного боя и боевого самбо. В отличие от соперника, он выиграл 5 последних боев (еще один посчитали ничейным), хотя соперники у Уайдмана были посерьезнее. Омари удобнее работать в стойке, особенно против такого соперника. Ахмедов моложе, но Уайдман габаритнее и тяжелее. Шансы американского бойца на победу расцениваются выше, но Ахмедов вполне может выиграть, коэффициент на это составляет 2.08.
Алексей Олейник — Деррик Льюис
Бой, ради которого стоит встать с утра пораньше. Алексей Олейник просил UFC дать ему соперников посерьезнее и получил 4-го номера в рейтинге тяжеловесов — Деррика Льюиса по прозвищу Черный Зверь. Последний бой дяди Леши получился суперзрелищным. В мае в поединке с легендой ММА Фабрисио Вердумом он ошарашил бразильского грэпплера своей ударной техникой, нанеся больше 200 ударов. И это в 42 года! Сейчас Олейнику уже исполнилось 43, и он в топ-10 тяжеловесов UFC.
35-летний Льюис уже отметился некрасивым поступком перед этим боем —
Андрей Санталов