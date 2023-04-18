Волкановски рассказал о намерении провести реванш с Махачевым

Австралийский боец, чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски в очередной раз подтвердил, что готов на реванш с российским бойцом Исламом Махачевым. Их первый поединок состоялся 12 февраля в Австралии, где Махачев победил единогласным решением судей и защитил свой титул чемпиона UFC в легком весе.

«Мы должны встретиться еще раз. Я хочу оставаться активным и не буду просто ждать реванш, хотя знаю, что мог бы его получить. А вообще я полагаю, что реванш между нами точно должен состояться. Согласился бы я подраться с ним в Абу-Даби? Да, я готов провести бой с кем угодно и где угодно», — сказал Волкановски на канале TheMacLife на YouTube.