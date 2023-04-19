Казахстанец купил пояс Хабиба

Благотворительная организация Asar Ume прибыла в Караганду с акцией «100 семей, 500 детей» и провела аукцион, сообщают Vesti.kz. На нем выставили пояс чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова. Начальная цена лота была 537 тысяч рублей. В итоге пояс продали почти за три миллиона рублей.