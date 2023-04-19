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17:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Казахстанец купил пояс Хабиба

На аукционе продали пояс Хабиба Нурмагомедова.

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Источник: РИА "Новости"

Благотворительная организация Asar Ume прибыла в Караганду с акцией «100 семей, 500 детей» и провела аукцион, сообщают Vesti.kz. На нем выставили пояс чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова. Начальная цена лота была 537 тысяч рублей. В итоге пояс продали почти за три миллиона рублей.

Хабиб завершил карьеру в 2021 году. На профессиональном уровне провел 29 боев и не потерпел ни одного поражения.

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