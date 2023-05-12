Девушка-боец пришла на церемонию взвешивания в красивом нижнем белье

Американка Энди Нгуен пришла в красивом нижнем белье на церемонию взвешивания перед турниром по кулачным боям Bare Knuckle FC 42. Соперница Энди смотрелась гораздо скромнее, она надела спортивный топ и шорты.

Нгуен проведет поединок против своей соотечественницы Сидни Смит. На счету Энди два боя на голых кулаках и две победы. Ее оппонент дебютирует в опасном виде спорта.