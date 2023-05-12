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12:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Девушка-боец пришла на церемонию взвешивания в красивом нижнем белье

Спортсменка эффектно вышла на церемонию.

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Американка Энди Нгуен пришла в красивом нижнем белье на церемонию взвешивания перед турниром по кулачным боям Bare Knuckle FC 42. Соперница Энди смотрелась гораздо скромнее, она надела спортивный топ и шорты.

Нгуен проведет поединок против своей соотечественницы Сидни Смит. На счету Энди два боя на голых кулаках и две победы. Ее оппонент дебютирует в опасном виде спорта.


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