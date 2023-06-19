Чимаев выдвинул требования к UFC
Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев в своих соцсетях выдвинул требования к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев в своих соцсетях выдвинул требования к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Спортсмен потребовал назначить ему два поединка в 2023 году. Один из них должен пройти в Париже, а следующий — в Абу-Даби. «UFC, дайте мне кого-нибудь избить», — написал он в соцсетях.
Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем поединке 10 сентября 2022-го он победил Кевина Холланда.