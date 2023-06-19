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17:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Чимаев выдвинул требования к UFC

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев в своих соцсетях выдвинул требования к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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Источник: Reuters

Спортсмен потребовал назначить ему два поединка в 2023 году. Один из них должен пройти в Париже, а следующий — в Абу-Даби. «UFC, дайте мне кого-нибудь избить», — написал он в соцсетях.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем поединке 10 сентября 2022-го он победил Кевина Холланда.

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