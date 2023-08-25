Президент UFC отверг вариант с возвращением Ронды Роузи
Глава UFC Дана Уайт оценил вероятность возвращение Ронды Роузи в промоушен.
Глава UFC Дана Уайт оценил вероятность возвращение Ронды Роузи в промоушен.
Роузи ранее завершила выступление в рестлинге и стала свободным агентом. Ходили слухи, что спортсменка может вернуться в UFC.
"Нет, без шансов. Она добилась всего, чего хотела.
Ее мечтой был титул чемпионки UFC. После этого она захотела взять чемпионство в WWE. Этот трофей тоже есть в ее коллекции. Теперь она хочет посвятить себя семье. Она заработала уже много денег. И продолжает зарабатывать за счет спонсоров", — цитирует Уайта Bloody Elbow.
В смешанных единоборствах Роузи одержала 12 побед и потерпела два поражения. Последний поединок она провела в декабре 2016 года, проиграв техническим нокаутом Аманде Нуньес на 48-й секунде боя. В 2018 году Ронда дебютировала в рестлинге и стала чемпионкой одного из двух главных брендов WWE.