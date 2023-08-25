Президент UFC отверг вариант с возвращением Ронды Роузи

Роузи ранее завершила выступление в рестлинге и стала свободным агентом. Ходили слухи, что спортсменка может вернуться в UFC.

"Нет, без шансов. Она добилась всего, чего хотела.

Ее мечтой был титул чемпионки UFC. После этого она захотела взять чемпионство в WWE. Этот трофей тоже есть в ее коллекции. Теперь она хочет посвятить себя семье. Она заработала уже много денег. И продолжает зарабатывать за счет спонсоров", — цитирует Уайта Bloody Elbow.