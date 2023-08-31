Россиянин отказался от чемпионского титула Bellator
Российский боец Вадим Немков отказался от титула чемпиона мира Bellator в полутяжелом весе и перешел в тяжелый дивизион. Об этом сообщает ТАСС.
Российский боец Вадим Немков отказался от титула чемпиона мира Bellator в полутяжелом весе и перешел в тяжелый дивизион. Об этом сообщает ТАСС.
«Да, я перешел в тяжелый вес. Пока чемпиона в полутяжелом весе нет», — сказал Немков.
Немков завоевал титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе в августе 2020 года, победив нокаутом американца Райана Бейдера. После этого россиянин провел четыре успешные защиты титула. Примечательно, что титул чемпиона Bellator в тяжелом весе, в который поднимается Немков, на данный момент принадлежит именно Бейдеру.
Всего на счету Немкова 19 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед, 10 из которых — нокаутом. 31-летний россиянин возглавляет рейтинг лучших бойцов Bellator вне зависимости от весовой категории.