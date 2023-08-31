Россиянин отказался от чемпионского титула Bellator

«Да, я перешел в тяжелый вес. Пока чемпиона в полутяжелом весе нет», — сказал Немков.

Немков завоевал титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе в августе 2020 года, победив нокаутом американца Райана Бейдера. После этого россиянин провел четыре успешные защиты титула. Примечательно, что титул чемпиона Bellator в тяжелом весе, в который поднимается Немков, на данный момент принадлежит именно Бейдеру.