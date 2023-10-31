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11:31 (мск), источник: Sportmail.ru

В Интернете появился первый контракт Хабиба Нурмагомедова с UFC

В сети Интернет был публично обнародован первый контракт легендарного российского бойца Хабиба Нурмагомедова с Абсолютным бойцовскми чемпионатом (UFC).

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Источник: AP 2023

Соглашение между Хабибом и UFC оказалось в открытом доступе, так как выступает в качестве вещественного доказательства в судебном процессе. Оно было подписано в 2013 году и состоит из 24 страниц. Подробнее с контрактом можно ознакомиться по данной ссылке.

В 2014 году более 1200 бойцов сформировали коллективный иск к UFC. По их мнению, руководство UFC использовало грязные методы, чтобы захватить и удержать господство на рынке, при этом самим участникам боев в течение многих лет недоплачивали. В августе этого года суд утвердил данный иск.

Нурмагомедов провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед. Россиянин выступал в UFC с 2012 по 2020 год и становился чемпионом организации в легком весе.

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