Чемпион UFC угрожал пистолетом человеку возле своего дома: видео

«Вот что я знаю. Пьяный парень приставал к девушке, охранник увидел это, парень прыгнул в машину и уехал. Охранники поехали за ним. Парень врезался в бордюр, проколол колесо на тачке, затем немного проехал на ободах и попытался спрятаться в моем доме. Я же сразу подумал, что он пытается угнать мою машину. Парня арестовали», — подписал видео Стрикленд.