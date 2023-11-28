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10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпион UFC угрожал пистолетом человеку возле своего дома: видео

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Шон Стрикленд опубликовал в соцсетях видео, на котором он около своего дома в Лас-Вегасе угрожает пистолетом неизвестному мужчине.

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Источник: AP 2023

«Вот что я знаю. Пьяный парень приставал к девушке, охранник увидел это, парень прыгнул в машину и уехал. Охранники поехали за ним. Парень врезался в бордюр, проколол колесо на тачке, затем немного проехал на ободах и попытался спрятаться в моем доме. Я же сразу подумал, что он пытается угнать мою машину. Парня арестовали», — подписал видео Стрикленд.

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В сентябре 2023 года Стрикленд завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе, победив единогласным решением судьей Исраэля Адесанью. 20 января Шон Стрикленд проведет защиту титула в бою против южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

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