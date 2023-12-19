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16:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Умар Нурмагомедов вернулся к тренировкам после операции

Российский боец Умар Нурмагомедов сообщил, что вернулся к полноценным тренировкам и спаррингам после травмы.

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Источник: РИА "Новости"

В июле, двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, снялся с боя на турнире UFC Fight Night в США против Кори Сэндхагена из-за травмы, полученной во время спарринга. Позднее он успешно перенес операцию на плече.

«Я вернулся к полноценным тренировкам», — написал Умар, опубликовав видео своего спарринга в одной из соцсетей.

Также он обратился к главе UFC Дане Уайту и заявил о желании получить бой.

«Привет UFC. Мне все равно с кем. Просто хочу драться», — написал Нурмагомедов и отметил аккаунт промоушена и Даны Уайта.

27-летний Умар Нурмагомедов выиграл все 16 поединков в профессиональной карьере.

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