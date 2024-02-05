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11:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Хабиб Нурмагомедов поделился мудростью о смысле жизни

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился высказыванием о жизненных целях.

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Источник: РИА "Новости"

Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях.

«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, описывая мирскую жизнь: в мире этом я подобен всаднику, который днем останавливается для отдыха в тени дерева, а потом уезжает, покидая его. Человек передохнул под тенью дерева и пошел дальше! Так и выглядит вся мирская жизнь», — говорится в тексте сообщения.

В общей сложности в ММА Хабиб провел 29 боев, одержав в них 29 побед. 13 побед были добыты в UFC. В октябре 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов с помощью удушающего приема во втором раунде победил в бою с американцем Джастином Гейджи. Вскоре после этого россиянин объявил о завершении карьеры.

В 2022 году Хабиб Нурмагомедов был включен в Зал славы UFC.

 Месть за унижения, явка с повинной и толпа сочувствующих. Все, что...
Хабиб Нурмагомедов поделился мудростью о смысле жизни
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