Хабиб Нурмагомедов поделился мудростью о смысле жизни

Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях.

«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, описывая мирскую жизнь: в мире этом я подобен всаднику, который днем останавливается для отдыха в тени дерева, а потом уезжает, покидая его. Человек передохнул под тенью дерева и пошел дальше! Так и выглядит вся мирская жизнь», — говорится в тексте сообщения.

В общей сложности в ММА Хабиб провел 29 боев, одержав в них 29 побед. 13 побед были добыты в UFC. В октябре 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов с помощью удушающего приема во втором раунде победил в бою с американцем Джастином Гейджи. Вскоре после этого россиянин объявил о завершении карьеры.