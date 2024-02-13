Чимаев вылетел из топ-10 рейтинга UFC
Непобежденный боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в среднем весе, опустился на две позиции в обновленном рейтинге.
Непобежденный боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в среднем весе, опустился на две позиции в обновленном рейтинге.
Теперь Чимаев занимает 11-е место в списке лучших представителей среднего веса в UFC. Он пропустил вперед грузина Романа Долидзе и шведа Джека Херманссона. Лидирует в рейтинге экс-чемпион UFC американец Шон Стрикленд.
На турнире UFC-297 Стрикленд проиграл раздельным решением судей южноафриканцу Дрикусу Дю Плесси.
В активе 29-летнего Чимаева, представляющего ОАЭ, 13 побед в 13 профессиональных поединках.
Лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категория остается россиянин Ислам Махачев, который является чемпионом в легком весе. На втором месте идет американец Джон Джонс, на третьем — австралиец Александр Волкановски.