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17:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Чимаев вылетел из топ-10 рейтинга UFC

Непобежденный боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в среднем весе, опустился на две позиции в обновленном рейтинге.

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Источник: Reuters

Теперь Чимаев занимает 11-е место в списке лучших представителей среднего веса в UFC. Он пропустил вперед грузина Романа Долидзе и шведа Джека Херманссона. Лидирует в рейтинге экс-чемпион UFC американец Шон Стрикленд.

На турнире UFC-297 Стрикленд проиграл раздельным решением судей южноафриканцу Дрикусу Дю Плесси.

В активе 29-летнего Чимаева, представляющего ОАЭ, 13 побед в 13 профессиональных поединках.

Лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категория остается россиянин Ислам Махачев, который является чемпионом в легком весе. На втором месте идет американец Джон Джонс, на третьем — австралиец Александр Волкановски.

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