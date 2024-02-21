Глава UFC рассказал, почему не считает Хабиба величайшим бойцом
Завершивший карьеру в октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов ушел из спорта непобежденным — с 29 выигранными поединками.
Завершивший карьеру в октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов ушел из спорта непобежденным — с 29 выигранными поединками.
Генеральный директор UFC Дэйна Уайт ответил на вопрос, считает ли он бывшего чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом смешанных единоборств (ММА) всех времен.
«Величайший — это Джон Джонс. Джонс — непобежденный. Хабиб тоже был непобежденным, но мне бы хотелось увидеть от него большего. Джонс побеждал всех в полутяжелом весе, а сейчас побеждает в тяжелом. И это после трехлетнего перерыва! Даже Мухаммед Али уже не был прежним после такого простоя. А Джонс вышел и заставил Сириля Гана выглядеть так, будто тот никогда в жизни не дрался. Так что Джонс — величайший», — заявил Уайт на YouTube-канале Games with Names.
36-летний Джонс является чемпионом UFC в тяжелом весе, на его счету 27 побед, одно поражение, еще один поединок признан несостоявшимся. Хабиб Нурмагомедов неоднократно отрицал, что планирует вернуться в октагон.