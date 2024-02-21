Глава UFC рассказал, почему не считает Хабиба величайшим бойцом

«Величайший — это Джон Джонс. Джонс — непобежденный. Хабиб тоже был непобежденным, но мне бы хотелось увидеть от него большего. Джонс побеждал всех в полутяжелом весе, а сейчас побеждает в тяжелом. И это после трехлетнего перерыва! Даже Мухаммед Али уже не был прежним после такого простоя. А Джонс вышел и заставил Сириля Гана выглядеть так, будто тот никогда в жизни не дрался. Так что Джонс — величайший», — заявил Уайт на YouTube-канале Games with Names.