Чимаеву отказывают во въезде в США из-за дружбы с Кадыровым
Ранее представлявший Швецию, а ныне — ОАЭ боец MMA чеченского происхождения не может получить визу в США.
Ранее представлявший Швецию, а ныне — ОАЭ боец MMA чеченского происхождения не может получить визу в США.
Как сообщает MMA Mania, Соединенные Штаты Америки отказывают во въездной визе непобежденному бойцу UFC Хамзату Чимаеву.
«Множество источников, знакомых с этим вопросом, на условиях анонимности предположили, что визовые проблемы бойца UFC связаны, по крайней мере частично, с его дружбой с главой Чечени Рамзаном Кадыровым», — написал в соцсетях журналист Карим Зидан.
По данным источника, данная проблема ставит под сомнение будущее Чимаева в UFC, так как большинство турниров промоушена проводится в США.
29-летний Хамзат Чимаев провел 13 боев в ММА и одержал 13 побед. Последний раз он выходил в октагон в октябре 2023 года, когда в Абу-Даби победил Камару Усмана решением большинства судей.