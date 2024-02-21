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19:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Чимаеву отказывают во въезде в США из-за дружбы с Кадыровым

Ранее представлявший Швецию, а ныне — ОАЭ боец MMA чеченского происхождения не может получить визу в США.

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Источник: Соцсети

Как сообщает MMA Mania, Соединенные Штаты Америки отказывают во въездной визе непобежденному бойцу UFC Хамзату Чимаеву.

«Множество источников, знакомых с этим вопросом, на условиях анонимности предположили, что визовые проблемы бойца UFC связаны, по крайней мере частично, с его дружбой с главой Чечени Рамзаном Кадыровым», — написал в соцсетях журналист Карим Зидан.

По данным источника, данная проблема ставит под сомнение будущее Чимаева в UFC, так как большинство турниров промоушена проводится в США.

29-летний Хамзат Чимаев провел 13 боев в ММА и одержал 13 побед. Последний раз он выходил в октагон в октябре 2023 года, когда в Абу-Даби победил Камару Усмана решением большинства судей.

 Чимаеву отказывают во въезде в США из-за дружбы с Кадыровым
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