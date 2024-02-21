Чимаеву отказывают во въезде в США из-за дружбы с Кадыровым

Источник: Соцсети

Как сообщает MMA Mania, Соединенные Штаты Америки отказывают во въездной визе непобежденному бойцу UFC Хамзату Чимаеву.

«Множество источников, знакомых с этим вопросом, на условиях анонимности предположили, что визовые проблемы бойца UFC связаны, по крайней мере частично, с его дружбой с главой Чечени Рамзаном Кадыровым», — написал в соцсетях журналист Карим Зидан.

По данным источника, данная проблема ставит под сомнение будущее Чимаева в UFC, так как большинство турниров промоушена проводится в США.