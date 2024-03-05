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11:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Боец ММА Магомед Исмаилов перенесет операцию на колене

Бой-реванш с Анатолием Токовым перенесен на более позднюю дату.

Источник: РИА "Новости"

Российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что в ближайшее время перенесет операцию на колене.

«Во время весогонки я почувствовал, что мое колено ведет себя очень нестабильно. Сделали снимок — внутренний мениск порван, наружный — отслоен. В общем, есть чем заняться моему хирургу. Ничего нового, я знаю, что делать. Дай бог, быстро реабилитируюсь и вернусь в строй», — заявил Исмаилов в соцсетях.

Поединок Исмаилова с Токовым должен был пройти 9 марта в Москве на турнире ACA 172. Вместо боя Токов — Исмаилов центральным событием вечера станет поединок в полулегком весе между Курбаном Тайгибовым и Бибертом Туменовым.

Первый бой между Токовым и Исмаиловым состоялся в мае 2013 года и завершился победой Токова болевым приемом. За карьеру в ММА Исмаилов одержал 18 побед при трех поражениях и одной ничьей. В активе Токова 31 победа и три поражения.

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