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16:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпион UFC Илия Топурия официально сменил гражданство

Правительство Испании предоставило гражданство чемпиону UFC в полулегком весе Илие Топурии, который ранее имел грузинское гражданство.

Источник: Reuters

27-летний Топурия просил рассмотреть его дело, так как он живет в Испании уже 15 лет и до сих пор не получил статус гражданина страны.

«Совет министров дал добро на предоставление гражданства Илие Топурии. Они знают, что он — всемирно известный боец смешанных единоборств, тренируется в нашей стране с 2012 года и является примером самосовершенствования, упорства, а также эталоном в спорте. По этой причине Совет министров одобряет предоставление гражданства Топурии», — приводит слова министра образования и спорта Испании Пилар Алегрии Marca.

Ранее премьер-министр страны Педро Санчес после встречи с Топурией объявил о том, что в ближайшее время он станет гражданином Испании.

Илия Топурия завоевал чемпионский пояс в бою против Александра Волкановски 18 февраля. Боец победил австралийца нокаутом во втором раунде на турнире UFC 298 в Анахайме. На счету Топурии 15 побед в ММА и ни одного поражения.

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