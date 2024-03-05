Чемпион UFC Илия Топурия официально сменил гражданство

27-летний Топурия просил рассмотреть его дело, так как он живет в Испании уже 15 лет и до сих пор не получил статус гражданина страны.

«Совет министров дал добро на предоставление гражданства Илие Топурии. Они знают, что он — всемирно известный боец смешанных единоборств, тренируется в нашей стране с 2012 года и является примером самосовершенствования, упорства, а также эталоном в спорте. По этой причине Совет министров одобряет предоставление гражданства Топурии», — приводит слова министра образования и спорта Испании Пилар Алегрии Marca.

Ранее премьер-министр страны Педро Санчес после встречи с Топурией объявил о том, что в ближайшее время он станет гражданином Испании.