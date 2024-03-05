Хабиб — о бое с Макгрегором: Думал, что за кулисами продолжим

«Если бы не было судьи, думаю не отпустил бы. Потому что это момент, где ты максимально, где твое эмоциональное состояние доходит до пика, потолка, можно сказать. И все справедливо. Думаю, что он и я, мы знали, на что мы идем оба, это не просто, когда ты там на улице кого-то встретил и начинаешь его душить. Это один из лучших бойцов мира. За полгода нам назначили бой, и мы выходим и выясняем, кто лучше. Конечно, это не насмерть. Убил бы я его? Я думаю, нет. Я думаю, не убил бы, но до потери сознания — это точно. Сконтролировал ли бы я вот этот момент, этого мы уже никогда не узнаем. До какого момента держал бы — это хороший вопрос. Не знаю. У меня в голове было, что когда все закончится, за кулисами продолжим», — вспоминает Нурмагомедов.