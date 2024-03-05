Хабиб рассказал об общении с актером из сериала «Слово пацана»

«Я посмотрел сериал, у меня всплыла его страница в соцсетях. Не знаю, как так вышло. У меня есть привычка: если я сталкиваюсь с известным человеком, я проверяю, может, он мне уже писал. У меня так уже было — с Ибрагимовичем, с Рюдигером, со многими. Оказалось, он мне писал в 2016 году, еще когда я не был чемпионом, после боя с Джонсоном. Поддержал меня тогда. Я, конечно, ему написал. Он потом переписку выложил», — рассказал Хабиб.