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19:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Хабиб рассказал об общении с актером из сериала «Слово пацана»

Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео.

Источник: РИА "Новости"

Известные артисты стендапа Нурлан Сабуров, Тамби Масаев и Адам Зубайраев сделали большое интервью с Хабибом Нурмагомедовом на его родине в республике Дагестан.

Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как после просмотра сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» написал исполнителю роли Вовы Адидаса Ивану Янковскому.

«Я посмотрел сериал, у меня всплыла его страница в соцсетях. Не знаю, как так вышло. У меня есть привычка: если я сталкиваюсь с известным человеком, я проверяю, может, он мне уже писал. У меня так уже было — с Ибрагимовичем, с Рюдигером, со многими. Оказалось, он мне писал в 2016 году, еще когда я не был чемпионом, после боя с Джонсоном. Поддержал меня тогда. Я, конечно, ему написал. Он потом переписку выложил», — рассказал Хабиб.

На профессиональном уровне Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. В 2020 году боец объявил о завершении карьеры.

Полное интервью смотрите по ссылке в сообществе Хабиба Нурмагомедова ВКонтакте.

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