Хабиб рассказал об общении с актером из сериала «Слово пацана»
Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео.
Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео.
Известные артисты стендапа Нурлан Сабуров, Тамби Масаев и Адам Зубайраев сделали большое интервью с Хабибом Нурмагомедовом на его родине в республике Дагестан.
Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как после просмотра сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» написал исполнителю роли Вовы Адидаса Ивану Янковскому.
«Я посмотрел сериал, у меня всплыла его страница в соцсетях. Не знаю, как так вышло. У меня есть привычка: если я сталкиваюсь с известным человеком, я проверяю, может, он мне уже писал. У меня так уже было — с Ибрагимовичем, с Рюдигером, со многими. Оказалось, он мне писал в 2016 году, еще когда я не был чемпионом, после боя с Джонсоном. Поддержал меня тогда. Я, конечно, ему написал. Он потом переписку выложил», — рассказал Хабиб.
На профессиональном уровне Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. В 2020 году боец объявил о завершении карьеры.
Полное интервью смотрите по ссылке в сообществе Хабиба Нурмагомедова ВКонтакте.