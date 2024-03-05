Хабиб Нурмагомедов — о бое с Гэтжи: Знал, что это последний бой
Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео.
Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео.
Известные артисты стендапа Нурлан Сабуров, Тамби Масаев и Адам Зубайраев сделали большое интервью с Хабибом Нурмагомедовом на его родине в республике Дагестан.
Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после досрочной победы над американцем Джастином Гэтжи.
«Ни один человек не знал, кроме меня и мамы. Но я лично знал сам, когда я заходил в октагон, что это мой последний бой. Первый раунд, а я уже скучал, выступая. Я был уверен в себе, что больше никогда не выйду в октагон. Я шел как на последний бой. На этот бой у меня подготовка была очень плохая, ужасная. Точнее не подготовка, а травмы: я был в больнице семь дней, потом вернулся, потом палец сломал. Тяжелая подготовка была. Но я ни с кем не делился, просто говорил, что я по-любому выйду на этот бой. Понимал, что, если даже будет тяжело, у меня есть багаж, откуда я буду черпать силы», — рассказал Хабиб.
На профессиональном уровне Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.
Полное интервью смотрите по ссылке в сообществе Хабиба Нурмагомедова ВКонтакте.