Хабиб Нурмагомедов — о бое с Гэтжи: Знал, что это последний бой

«Ни один человек не знал, кроме меня и мамы. Но я лично знал сам, когда я заходил в октагон, что это мой последний бой. Первый раунд, а я уже скучал, выступая. Я был уверен в себе, что больше никогда не выйду в октагон. Я шел как на последний бой. На этот бой у меня подготовка была очень плохая, ужасная. Точнее не подготовка, а травмы: я был в больнице семь дней, потом вернулся, потом палец сломал. Тяжелая подготовка была. Но я ни с кем не делился, просто говорил, что я по-любому выйду на этот бой. Понимал, что, если даже будет тяжело, у меня есть багаж, откуда я буду черпать силы», — рассказал Хабиб.