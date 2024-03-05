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18:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Хабиб Нурмагомедов — о бое с Гэтжи: Знал, что это последний бой

Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео.

Источник: AP 2023

Известные артисты стендапа Нурлан Сабуров, Тамби Масаев и Адам Зубайраев сделали большое интервью с Хабибом Нурмагомедовом на его родине в республике Дагестан.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после досрочной победы над американцем Джастином Гэтжи.

«Ни один человек не знал, кроме меня и мамы. Но я лично знал сам, когда я заходил в октагон, что это мой последний бой. Первый раунд, а я уже скучал, выступая. Я был уверен в себе, что больше никогда не выйду в октагон. Я шел как на последний бой. На этот бой у меня подготовка была очень плохая, ужасная. Точнее не подготовка, а травмы: я был в больнице семь дней, потом вернулся, потом палец сломал. Тяжелая подготовка была. Но я ни с кем не делился, просто говорил, что я по-любому выйду на этот бой. Понимал, что, если даже будет тяжело, у меня есть багаж, откуда я буду черпать силы», — рассказал Хабиб.

На профессиональном уровне Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.

Полное интервью смотрите по ссылке в сообществе Хабиба Нурмагомедова ВКонтакте.

Хабиб победил Гэтжи и завершил карьеру
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